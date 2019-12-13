İngiltere Brexit kördüğümü nedeniyle 3 yıl içerisinde 4. kez sandık başına gitti. Birinci parti olarak Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, "Büyük zaferinden dolayı Boris Johnson'ı tebrik ediyorum!" paylaşımında bulundu.

Brexit'ten sonra İngiltere ve ABD'nin yeni bir ticaret anlaşmasını yapmakta özgür olacağını belirten Trump, "Bu anlaşmanın AB (Avrupa Birliği) ile yapılabilecek herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük ve daha kazançlı olma potansiyeli var" dedi.

Muhafazakarlar 2 yıl sonra yeniden tek başına iktidar

Johnson, hükümetinin Brexit'i gerçekleştirmek için yeni ve güçlü bir yetki elde ettiği açıklamasında bulundu.

Sandık çıkış anketlerine göre, Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 368 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

Kaynak: AA