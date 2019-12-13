Kanada’da ekim ayında yapılan federal genel seçimlerde Başbakan Justin Trudeau’ya karşı en büyük rakip olarak gösterilen Muhafazakar Parti lideri Scheer, seçimlerin üzerinden 52 gün geçtikten sonra istifasını açıkladı.

Muhafazakar Partiden yapılan açıklamada, Scheer’in partinin yeni lideri seçilinceye kadar görevde kalacağı duyuruldu.

Trudeau karşısında siyaseten yenilen ve koltuğu bırakan liderler

Andrew Scheer’in istifası ile Trudeau karşısında seçim yenilgisine uğrayan ve parti liderliğinden ayrılanların sayısı 4’e yükseldi.

19 Ekim 2015'te tek başına iktidara gelen Justin Trudeau’nun galibiyeti, Muhafazakar Partiye en uzun iktidar dönemini yaşatan Stephen Joseph Harper’ın seçim akşamı hem parti liderliğini hem de siyaseti bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

Trudeau’nun 2015'teki seçim başarısı, Yeni Demokrat Partide (NDP) de lider değişimine neden olmuştu. NDP lideri Thomas Mulcair, seçimlerde başarısız olunca parti liderliği ve siyaseti bırakmıştı.

Kanada Federal Parlamentosunda son seçimlere kadar 1 sandalye ile temsil edilen Yeşil Parti, 2019 seçimleri sonrası lider değişikliği yaşayacak partilerden biri oldu. Yeşil Parti lideri Elizabeth May, partisinin milletvekili sayısını 3’e çıkarmasına rağmen istifa ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA