Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 09:19

Trump ile Macron arasında G7 gerilimi: Emmanuel her zaman yanılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisinin Kanada'daki zirveden "İsrail ile İran arasında bir ateşkes üzerinde çalışmak için erkenden ayrıldığı" yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

Trump ile Macron arasında G7 gerilimi: Emmanuel her zaman yanılıyor

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Reklam peşindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada'daki G7 Zirvesi'nden ayrılıp Washington DC'ye İsrail ile İran arasındaki ateşkes üzerinde çalışmak için döndüğümü söyledi. Yanlış!" ifadesini kullandı.

Macron'un kendisinin neden Washington DC'ye döndüğü konusunda "en ufak fikri" olmadığını belirten Trump, Kanada'daki zirveden erken ayrılışının ateşkesle alakası olmadığını, asıl nedenin "bundan çok daha büyük bir şey" olduğunu kaydetti.

Trump, "Kasıtlı olsun veya olmasın, Emmanuel her zaman yanılıyor." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Macron, G7 zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD liderinin İsrail ve İran arasında ateşkes için bir teklifte bulunduğunu söylemişti.

Macron, "Gerçekten de bir araya gelip görüşme teklifi var. Özellikle ateşkes sağlanması ve ardından daha geniş kapsamlı görüşmelerin başlatılması için bir teklif yapıldı." diye konuşmuştu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlarla 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kayıp 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Donald Trump ABD Kanada İsrail
Sıradaki Haber
ABD Savunma Bakanı'ndan "Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik varlıkların korunacağı" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:19
Devlet hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişi gözaltında
10:19
Zelenski: Rusya'nın saldırılarında en az 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı
10:18
Balıkesir'de otoyolda otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
10:13
İnşaat üretim endeksi nisanda yıllık yüzde 9,5 arttı
10:12
Sosyal medya kandırmacası ölümle sonuçlandı
10:08
Borsa İstanbul güne 9.355,81 puandan başladı
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
Sarı zifin çiçekleri Zigana'yı renklendirdi
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ