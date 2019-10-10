ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı harekatla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Fırat'ın doğusundaki harekat alanında askerleri olmadığını söyleyen Trump, gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber