Dünya
Trump: Harekat alanı yakınında askerimiz yok10 Ekim 2019 Perşembe 16:35 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 16:43
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan verdiği mesajda Fırat'ın doğusundaki harekat alanında askerleri olmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı harekatla ilgili yeni açıklamalar yaptı.
Fırat'ın doğusundaki harekat alanında askerleri olmadığını söyleyen Trump, gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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