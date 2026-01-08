Trump Grönland'ı satın alma seçeneklerini değerlendiriyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, konunun başkan ve ulusal güvenlik ekibi tarafından güncel olarak ele alındığını belirtti. Hem Grönland hem de Danimarka yönetimi ise adanın satılık olmadığını defalarca vurguladı.

Askeri güç ve diplomasi seçenekleri

Trump yönetiminin Grönland'ı ilhak etmek için askeri güç kullanma ihtimalini dışlamadığına dair sorulara yanıt veren Leavitt, tüm seçeneklerin her zaman masada olduğunu ancak Trump'ın önceliğinin her zaman diplomasi olduğunu ifade etti.

Bölgenin geleceğine ilişkin endişeler, Trump'ın cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için tek taraflı askeri güç kullanmasının ardından yeniden alevlendi. Bir NATO müttefiki olan Danimarka, kendi topraklarına yapılacak bir saldırının askeri ittifakı sona erdireceğini duyurdu.

Grönland'ın stratejik ve ekonomik önemi

Trump yönetimi, Grönland'ın ABD güvenliği için hayati önem taşıdığını savunuyor. Kuzey Amerika ile Arktik arasındaki konumu, adayı füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemleri ve bölgedeki gemilerin izlenmesi için stratejik bir nokta haline getiriyor.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki Pituffik Uzay Üssü'nü işletiyor. Ayrıca iklim değişikliği nedeniyle buzların erimesiyle erişimi kolaylaşan nadir toprak elementleri, uranyum, demir, petrol ve gaz rezervleri de bölgeye olan ilgiyi artırıyor.

Uluslararası tepkiler ve Avrupa'nın duruşu

Avrupa liderleri salı günü yayımladıkları ortak bildiride Danimarka'ya destek vererek, Grönland'ın halkına ait olduğunu ve sınırların dokunulmazlığı ilkesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir telefon görüşmesinde Grönland'ın işgali olasılığını dışladığını aktardı.

Rubio'nun önümüzdeki hafta Danimarka ile görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Yerel halkın görüşleri

Grönland'ın Danimarka parlamentosundaki temsilcilerinden Aaja Chemnitz, ABD'nin açıklamalarını saygısızca ve açık bir tehdit olarak nitelendirdi.

Adanın kuzeyinde yaşayan İnuit avcısı Aleqatsiaq Peary ise duruma mesafeli yaklaşarak, mevcut Danimarka yönetiminde de bir koloni gibi yaşadıklarını ve iklim değişikliği nedeniyle geçim sıkıntısı çektiklerini ifade etti.