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Dünya
AA 12.06.2023 20:21

Trump, "gizli belgeler" kapsamında yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'ye gitti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla ilgili yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'ye hareket etti.

Trump, "gizli belgeler" kapsamında yarın hakim karşısına çıkacağı Miami'ye gitti
[Fotograf: Reuters]

Trump, hafta sonunu geçirdiği New Jersey’deki Bedminster golf tesisinden araç konvoyu ile Newark Liberty Uluslararası Havalimanına geçti.

Bazı ulusal televizyonlar Trump’ın gidişini canlı verirken, eski Başkan uçağa binerken yanında aile fertlerinden kimsenin olmaması dikkati çekti.

Trump, hakkındaki federal suçlamalar için yarın öğleden sonra yerel saat ile 15.00 civarında Miami’deki federal mahkemede hakim karşısına çıkacak.

Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi
Trump, gizli belgeleri sakladığıyla ilgili suçlamaları “saçma ve asılsız” olarak nitelendirdi

Trump’ın aynı gün tekrar New Jersey’e dönerek akşam yerel saatle 20.15’te Bedminster golf tesisinde, hakkındaki iddialarla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Eski başkan, geçen hafta 49 sayfalık iddianamede, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

ABD tarihinde Trump ile bir ilk daha: Federal suçtan hakim karşısına çıkacak
ABD tarihinde Trump ile bir ilk daha: Federal suçtan hakim karşısına çıkacak

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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