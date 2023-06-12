Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak

Beyaz Saray, Biden'ın diş tedavisiyle ilgili doktoru Kevin O'Connor'un raporunu kamuoyuyla paylaştı.

O'Connor, Biden'ın dün sağ alt dişinin ağrıdığını ve Beyaz Saray diş hekimlerinin muayenenin ardından kanal tedavisini uygun gördüklerini belirtti.

Biden'ın dişine ilk müdahalenin yapıldığını kaydeden O'Connor, herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

O'Connor, bu sabah Biden'ın dişindeki rahatsızlığın beklendiği gibi arttığını ifade ederek, bugün Beyaz Saray'da kanal tedavisinin tamamlanacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre, Biden, bu işlem için genel anestezi almayacak ve bu nedenle de yetkileri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredilmeyecek.

Beyaz Saray, bugün yerel saatle 11.30'da Üniversite Sporcuları Günü nedeniyle Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonlarını ağırlayacağı programına Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Harris'in katılacağını duyurdu.

Biden'ın bugün yerel saatle 15.15'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.