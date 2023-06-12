Çok Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2023 19:53

BM Genel Sekreteri Guterres: Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeliyim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, gelecek ay süresi dolacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme ihtimalinden endişe duyduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Rusya'nın tahıl girişiminden çekilme ihtimalinden endişeliyim

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın girişimden çekilme ihtimalinden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Guterres, "Öncelikle evet, bundan endişe duyuyorum ancak girişimin sürmesi ve Rusya'nın ihraçlarını kolaylaştırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmaya ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, bunun uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Ölümden dönen kişiler unuttuklarını kısa süreliğine hatırlıyor
19:50
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci trafik kazası geçirdi
20:01
Biden, diş tedavisi nedeniyle önceden planlanan programına katılamayacak
19:56
Yargıtay'dan HDP'nin hazine yardımına tedbir talebi
19:14
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Eş Başkanı yakalandı
18:59
Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
Su baskınlarının olduğu Çankaya'da temizlik çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
18 bin flamingo yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ