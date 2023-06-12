Çin Devlet Başkanı Şi'den Honduras'ın kalkınmasına destek mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Çin'e resmi ziyarette bulunan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro ile görüştü.

Şi, görüşmede, Castro'yu diplomatik tanıma kararı nedeniyle tebrik ederek, Çin'in, karşılıklı saygı, fayda ve eşitlik temelinde Honduras ile dostane ilişkileri ve ortaklığı sürdüreceği ve ülkenin "ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyeceğini" belirtti.

Castro'nun Honduras'ın ilk kadın devlet başkanı olarak, ulusal kalkınmada bağımsız bir yol açarak halkına önderlik ettiğini ifade eden Şi, konuğunun, eşi olan önceki Devlet Başkanı Manuel Zelaya ile Çin-Honduras ilişkilerinden yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Şi, diplomatik ilişkilerin kısa süre önce kurulmasının ardından iki ülke arasındaki bağların dinamik ve umut vadeden bir gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, ikili ilişkileri daha ileri bir gelişme seviyesine yükseltmek, işbirliği vizyonunu iki ülke halklarının yararına somut sonuçlara dönüştürmek için Castro ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Castro'nun ziyareti kapsamında ayrıca bugün Pekin'de Çin-Honduraslı yüksek düzeyli iş dünyası buluşması gerçekleştirildi.

Ekonomik ilişkilerin yönü değişiyor

Castro'nun ziyaretinin, diplomatik tanımanın ardından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştireceği öngörülüyor.

Ziyaretin, Çin ile Honduras arasında serbest ticaret anlaşması için zemin hazırlaması bekleniyor.

Honduras daha önce Tayvan ve El Salvador ile 2018'de serbest ticaret anlaşması imzalamıştı fakat ülkenin diplomatik tanıma ilişkisini Pekin'e çevirmesinin ardından anlaşma geçersiz kalmıştı.

Orta Amerika ülkesi, son iki yılda gayrisafi yurt içi hasılasının yarısına kadar ulaşan ayrıca kamu borçlarının hafifletilmesi konusunda da Pekin'in desteğini bekliyor.

Tayvan ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi

Honduras hükümeti, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kestiğini, onun yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni, Çin'in tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurmuştu.

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Reina ve Çinli mevkidaşı Çin Gang, aynı gün diplomatik ilişkilerin kurulmasına dair protokolü Pekin'de imzalamıştı.

Çin'in Honduras Büyükelçiliği 6 Haziran'da başkent Tegucigalpa'da açılmıştı.

Honduras'ın ilişkilerini kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düşmüştü.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık halen devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.