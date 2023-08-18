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Dünya
AA 18.08.2023 00:02

Trump davasında gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada Federal Yargıç Aileen M. Cannon, gizli kanıtları koruma kararıyla ilgili düzenleyeceği duruşmayı iptal ettiğini açıkladı.

Trump davasında gizli kanıtlar için düzenlenecek duruşma iptal edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhine açılan Mar-a-Lago gizli belgeler davasına başkanlık eden Cannon, daha önce gizli kanıtlarla ilgili 25 Ağustos'ta yapılacağını duyurduğu duruşmaya yönelik planların iptal edildiğini belirtti.

Duyuruda, "Mahkeme kararında daha önce belirtilen 25 Ağustos 2023 tarihinde duruşma yapılmayacaktır." ifadesi yer aldı.

Duruşmanın nerede ve ne zaman yapılacağı bilinmiyor

ABD bölge yargıcının iptal duyurusunda, "güvenlikle ilgili konuları tartışmak için belirlenmiş bir yer ve zamanda" daha sonra halka kapalı bir duruşma düzenleneceği ifade edildi.

Duruşmanın nerede ve ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Yargıç Cannon, Trump, yardımcısı Walt Nauta ve Mar-a-Lago mülk yöneticisi Carlos De Oliveira'nın duruşmaya katılmak zorunda olmadığını kaydetti.

Cannon, Trump'ın devlete ait gizli belgeleri saklamakla suçlandığı davada, yargılamanın başlayacağı duruşma tarihini 20 Mayıs 2024 olarak belirlemişti.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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