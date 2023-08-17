Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2023 23:45

İngiltere'den İsrail'e: Filistinli çocukların eğitim haklarını koruyun

İngiltere, İsrail makamlarına Filistinli çocukların eğitim haklarını koruma çağrısı yaptı.

İngiltere'den İsrail'e: Filistinli çocukların eğitim haklarını koruyun
[Fotograf: AA]

İngiltere'nin Kudüs Konsolosluğu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bir okulu yıkmasından sonrasosyal medyadan bir paylaşım yayınladı.

Paylaşımda, "Tüm çocukların eğitim alma hakkı vardır. Birleşik Krallık, İsrail hükümetini Filistinli çocukların bu hakkını korumaya davet ediyor." ifadelere yer verildi.

UNICEF: Son 12 ayda 3 okul yıktırıldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da X platformu hesabında yayımladığı açıklamada, "Bugün, yeni öğretim yılının başlamasına sadece birkaç gün kala Batı Şeria'nın Ayn Samiye bölgesinde bir okul yıktırıldı." denildi.

İsrail'in son 12 ayda 3 okulu yıktığı aktarılan açıklamada, 58 okulun ise hala yıkılma tehdidi altında olduğu kaydedildi.

İsrail'in yıktığı okul geçen yıl inşa edilmişti

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail güçleri, Ramallah ve El Bire Eğitim Müdürlüğüne bağlı, bedevi toplumuna mensup çok sayıda çocuğa eğitim veren Ayn Samiye Okulu'nu yıktı." ifadesi kullanılmıştı.

Ayn Samiye Okulu, 2022'de Norveç Mülteci Konseyinin desteğiyle yapılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 61’ini kapsayan C bölgesinde yer alan okul, bölgedeki yaklaşık 300 bedevi öğrenciye hizmet veriyor.

İsrail, idari ve güvenlik kontrolünü sağladığı Batı Şeria’nın C bölgesinde Filistinlilere ait çok sayıda yapıyı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Uluslararası insan hakları raporları, Batı Şeria'nın C bölgesinde inşaat izni almanın neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

ETİKETLER
İngiltere İsrail
Sıradaki Haber
Irak'ta, Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek
00:20
Trump’a 'zehirli madde' dolu mektup gönderen zanlıya 21 yıl 10 ay hapis
00:43
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
00:12
Venezuela Filistin'deki temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltti
00:07
Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi
00:08
DSÖ COVID-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
FOTO FOKUS
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ