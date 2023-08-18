Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.08.2023 00:00

Polonya ülkedeki seçimlere yabancı müdahalesini 'düşmanca eylem' olarak kabul edecek

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm tarafından kabul edilen kararda, ülkede seçim sürecindeki herhangi bir yabancı etkinin devlete karşı "düşmanca bir eylem" olarak görüleceği belirtildi.

Polonya ülkedeki seçimlere yabancı müdahalesini 'düşmanca eylem' olarak kabul edecek
[Fotograf: AA]

Polonya haber ajansı PAP'a göre, 204 milletvekili iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi tarafından hazırlanan karar lehinde oy kullanırken, 175 milletvekili aleyhte oy kullandı ve 10 milletvekili çekimser kaldı.

Söz konusu karar, Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber'in Alman televizyon kanalı ZDF'ye verdiği röportajda Polonya iktidarını eleştirmesine yanıt olarak değerlendirildi. Weber, Polonya'daki iktidar partisini "demokratik kuralları çiğnemekle" suçlamıştı.

Kararda, "örnek Avrupalılar olduklarını iddia eden bazı politikacıların kavgacı dilinin ve Polonya'daki siyasi sahneyi dış güçler ve etkiler yoluyla şekillendirme hırslarının seçim sürecine kabul edilemez müdahale olarak değerlendirileceği, Avrupa değerlerine, demokrasi ve ulusal egemenlik ilkelerine aykırı" olarak görüleceği ifade edildi.

Ayrıca, "seçim sürecine herhangi bir yabancı müdahalenin Polonya devletine düşmanca bir eylem olarak görüleceği ve buna karşı kararlılıkla mücadele edileceği" kaydedildi.

Sejm'de bugün ayrıca 15 Ekim'de ülkede yapılacak genel seçimlerle, vatandaşlara 4 sorunun sorulacağı referandumun yapılması yönündeki önerge kabul edilmişti.

ETİKETLER
Polonya
Sıradaki Haber
İngiltere'den İsrail'e: Filistinli çocukların eğitim haklarını koruyun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek
00:20
Trump’a 'zehirli madde' dolu mektup gönderen zanlıya 21 yıl 10 ay hapis
00:43
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
00:12
Venezuela Filistin'deki temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltti
00:07
Prof. Dr. Gökçen Orhan yaşamını yitirdi
00:08
DSÖ COVID-19'un BA.2.86 varyantını 'gözlem altındaki varyant' olarak güncelledi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
FOTO FOKUS
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
Anne kedinin yavrusuna fedakarlığı duygulandırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ