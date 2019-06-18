Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden konu hakkında paylaşım yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “oldukça iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini” belirtti.

Başkan Şi ile Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi’nde genişletilmiş bir görüşme yapacaklarını ifade eden Trump, iki ülke diplomatlarının kendilerinden önce süreci başlatacaklarını söyledi.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Haziran 2019

ABD-Çin ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkiler, geçtiğimiz yıl mart ayında Trump yönetiminin Çin'e yönelik ilave gümrük tarifeleri uygulamasıyla gerilmeye başlamıştı.

8 Mayıs'ta 200 milyar dolar değerindeki Çin mallarına uygulanan ilave vergi yüzde 25'e çıkarılmış, Çin de buna karşılık ABD ürünlerine çeşitli oranlarda vergi artırımı yapmıştı.

Son olarak dijital alana sıçrayan gerginlik, ABD'nin Çinli telekomünikasyon devi Huawei'e uluslararası çapta yaptırım uygulatmasıyla iki ülke arasındaki mesafenin iyice açılmasına sebep olmuştu.

Kaynak: TRT Haber