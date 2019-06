Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden konu hakkında paylaşım yapan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile “oldukça iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini” belirtti.

Başkan Şi ile Japonya’da düzenlenecek G20 Zirvesi’nde genişletilmiş bir görüşme yapacaklarını ifade eden Trump, iki ülke diplomatlarının kendilerinden önce süreci başlatacaklarını söyledi.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.