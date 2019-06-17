ABD'nin Huawei'ye yönelik adımları şirketin gelir beklentisini olumsuz etkiledi

Çinli teknoloji devi, 2019-2020 gelir beklentisini 30 milyar dolar birden düşürdü.

İlk başlarda ambargoya karşı meydan okuyan Huawei ilk kez Washington’un attığı adımların etkisini değerlendirdi.

Ren Zhengfei: Etki beklenenden daha şiddetli

Çinli firmanın kurucusu Ren Zhengfei, “Amerikan yönetiminin Huawei’ye saldırmak için bu kadar kararlı olacağını hiç düşünmemiştik” dedi. Etkinin de beklenenden daha şiddetli olduğunu dile getirdi.

Çinli telekomünikasyon devinin 2019 ve 2020’de gelirinin 100 milyar dolar civarında olması bekleniyor,

Bu rakam tahmin edilenin 30 milyar dolar altında.



Kurucu Ren Zhengfei, Huawei marka akıllı telefonların denizaşırı satışlarının yüzde 40 düşeceğini belirtti.

Ancak Çin pazarının hızla büyüdüğüne dikkat çekerek “Huawei, araştırma ve geliştirme harcamalarını azaltmayacak” dedi.

Çinli telekomünikasyon devi son olarak Washington tarafından ticari kara listeye alındı.

Kaynak: Reuters, AP