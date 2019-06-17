The Hill'de yayınlanan habere göre ABC News'e mali kayıtlarla ilgili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen soruları cevaplarken öksürük sesiyle konuşmasının kesilmesine sinirlendi.

Öksüren kişinin ise Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney olduğu açıklandı.

Öksürük sesinden rahatsız olan Trump, "Hadi bunu yapalım. Cevabımın ortasında öksürüyor. Bundan hoşlanmıyorum ve sen bunu biliyorsun. Bundan hoşlanmıyorum. eğer öksürmeye devam edeceksen odadan çık. Bunu yapamazsın. öksüremezsin" dedi.

Ancak öksüren kişinin Mulvaney olduğu doğrulanmadı.

Kaynak: The Hill