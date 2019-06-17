Türkiye Doğu Akdeniz'de meşru sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Haklarını sonuna kadar savunuyor.

Yunanistan ise Ankara'nın kararlı tavrından rahatsız.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını isteyecek.

Çipras Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği kararlılık mesajı sonrası Oniki adalardaki seçim kampanyasını yarıda kesti ve soluğu Atina’da aldı.

Olağanüstü Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısına katıldı.

Yunan basını umutsuz

Toplantıdan sonra Türkiye’ye yaptırım uygulanması için Rumlarla birlikte Avrupa Birliği'ne başvuracaklarını söyledi.

Yunan basını ise Atina’nın, Ankara’ya yönelik yaptırım umudu ile konuyu, BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’ne taşımaktan öteye geçemeyeceğini yazdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler ile ilgili teknik görüşmeler ise sürüyor.

Bu çerçevede, iki ülke Savunma Bakanlığı heyetlerinin ikinci tur görüşmeleri

Ankara’da yapılıyor.

Görüşmelerde Doğu Akdeniz'deki gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bölgedeki doğal kaynakların eşit şekilde paylaşılmasını savunan Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumakta kararlı.

Kaynak: TRT Haber, AA