Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını gizlemek için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) bağlı soruşturma ekibinin ülkeye girişine izin vermediğini belirtti.

SNHR'nin raporunda, OPCW'ye bağlı müfettişlerin rejim tarafından Suriye'ye girişlerine izin verilmemesinin, rejimin kimyasal silah kullanımına dair suçlarını gölgelemek için kullandığı bir yöntem olduğu vurgulandı.

Raporda, "Rejimin 2013 yılındaki kimyasal silah saldırısından sonra imzaladığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Sözleşmesi sırasında OPCW'ye bağlı yetkililerin aldatıldığı ve rejimin kimyasal silahlarını tümüyle teslim etmediği"ne de yer verildi.

Ayrıca, rejimin Rusya'nın da desteğiyle OPCW müfettişlerinin işlerini bilinçli bir şekilde sabote ettiği ve vize işlemlerini geciktirdiğine dikkat çekildi.

Suriye rejiminin ekonomik, siyasi ve askeri yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğine işaret edilen raporda, kimyasal silahları denetleme müfettişlerinin ülkeye girişlerinin yasaklanmasının 19 Mayıs'ta Lazkiye'ye bağlı Kebine köyünde düzenlenen kimyasal saldırıyla bağlantılı olduğunun altı çizildi.

Raporda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil oturum çağrısı yapılırken, uluslararası kamuoyunun harekete geçmemesi halinde, rejimin kimyasal silah kullanımına devam edeceği uyarısı yapıldı.

Bu arada, rejimin 2012'den bugüne kadar düzenlediği kimyasal silah saldırılarında bin 397'si sivil, bin 461 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: AA