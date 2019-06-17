Arak kentindeki Ağır Su Nükleer Tesisi'nde basın toplantısı düzenleyenİran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, "Uranyum üretimi 4 kat artırılmıştır. 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum için geri sayım başlamıştır. Bugünden itibaren 10 gün sonra (27 haziran) 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum üretilmiş olacaktır" dedi.

Bahsi geçen uygulamanın nükleer anlaşma çerçevesinde gerçekleştiğini dile getiren Kemalvendi, söz konusu anlaşmanın 26 ila 36'ncı maddelerinin İran'ın haklarını koruduğunu, 36'ncı maddeye göre, yaptırımların kaldırılmaması durumunda İran'ın anlaşmayı kısmen veya tamamen askıya alabilme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

"İran daha fazla beklemeyecektir"

Kemalvendi, Avrupa ülkelerinin anlaşmayı hayata geçirmeye güç yetiremediğini belirterek, İran'ın daha fazla beklemeyeceğini ifade etti.

Nükleer anlaşmaya taraf Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Fransa) seslenen Kemalvendi, ülkesinin uranyum üretiminin günden güne arttığını Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumayı istemeleri durumunda gerekli adımları atmaları gerektiğini söyledi.

İkinci aşamada uranyum zenginleştirme oranının 3,67'yi geçmesinin 1-2 gün içerisinde mümkün olacağını vurgulayan Kemalvendi, "İki buçuk aya kadar pazar bulamazsak ağır su miktarı 130 tonu geçebilir. Bizim nükleer anlaşma kapsamında kabul ettiğimiz şey, fazla uranyumu uluslararası pazara arz etmemizdi. Bundan böyle bunu askıya alabilir ve tüm ağır suyu kullanabiliriz" diye konuştu.

Tahran ültimatom vermişti

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin yaptırımlarına karşılık 60 gün içinde İran'ın nükleer anlaşmadaki çıkarları korunmazsa zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını duyurmuştu.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde, Washington'ın yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA