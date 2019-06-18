Olay, Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki Ciudad Juarez şehrinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. "Sarkaç" isimli oyun makinesine binen kadın, makinenin ters dönmesiyle aşağı düştü.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının ters şekilde duran oyun makinesinden düştüğü, ardından makinenin savrularak kadına çarptığı ve kadını makinenin bulunduğu platformun arka kısmına doğru fırlattığı görülüyor.

Yerel medya, emniyet kemerinin kopmasıyla kadının makineden düştüğü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını aktardı.

Ayrıca oyun makinesinin güvenlik sertifikasına sahip olup olmadığının henüz belirlenemediği belirtildi.

Kaynak: DHA