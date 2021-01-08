Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trump, Biden'ın görevi devralma törenine katılmayacak
[Fotoğraf: AA ]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki görevi devralma törenine katılmayacağını açıkladı.
Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Trump, Biden'ın yemin ederek göreve başlayacağı törene katılıp katılmayacağına ilişkin sorulara açıklık getirdi.
Trump, paylaşımında, "Merak edenler için, 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılmayacağım" ifadesini kullandı.
To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden kazanmıştı. Ülkedeki yasalar gereği Biden, 20 Ocak'ta başkent Washington'da düzenlenecek törenle görevine başlayacak.
Etiketler: Son Dakika Donald Trump Joe Biden Twitter
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