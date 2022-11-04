Konuya yakın üç kaynağa dayandırılan haber internet sitesi Axios'ta yer aldı.

Trump Perşembe günü Iowa'da düzenlediği mitingde, politikaya geri dönmesi ihtimalinin kuvvetli olduğuna işaret etmiş; ABD'yi "başarılı, güvenli ve olağanüstü hale getirmek" için "çok yüksek ihtimalle" tekrar aday olacağının sinyalini vermişti.

Geçtiğimiz aylarda USA Today ve Ipsos'un ortaklaşa yaptığı ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 59'u Trump'ı 2024'te partilerinin adayı olarak görmek istediğini belirtirken, yüzde 41'i Trump yerine başka bir adayı görmeyi tercih ettiğini açıklamıştı.

Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 82'si Trump'ın aday olması durumunda 2024 seçimlerini kazanabileceğini düşündüklerini kaydetmişti.

Öte yandan ankete katılan Demokrat seçmenlerin sadece yüzde 44'ü mevcut Başkan Joe Biden'ı 2024'te aday görmek istediği, yüzde 56'sı da partiyi başka bir adayın temsil etmesi gerektiği yönünde görüş bildirmişti.