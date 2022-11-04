"Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki Talegani Caddesi'nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski büyükelçilik binası önünde düzenlenen gösteriye, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katıldı.

İran Lideri Ali Hameny'in ardından Cumhurbaşkanı sıfatı ile bu gösterilere katılan ikinci isim olan Reisi, burada yaptığı konuşmada, ABD'de hakim olan sistemin emperyalizmin sembolü olduğunu ve emperyalizme karşı mücadele vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Gösteride sık sık ABD, İngiltere ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Talegani Caddesi boyunca yol kenarına kurulan stantlarda çeşitleri tanıtım ve ikramlar yapılırken, kurulan sahnelerde çocuklar ile gençler çeşitli ezgi ve marşlar okudu.

İran'da her yıl "13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" münasebetiyle ülke genelinde yerel saatle 09.30'da ABD karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bu kapsamda ülke çapında başta yürüyüşler olmak üzere çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Hamaney de Cumhurbaşkanı olduğu dönemde "Küresel Emperyalizme Karşı Ulusal Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen gösterilere katılmıştı.

ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgali

İran'da 10 Şubat 1979 devriminin hemen ardından tam 43 yıl önce bugün gerçekleşen ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgali ve 52 çalışanın rehin alınması, iki ülke arasındaki gergin atmosferin başlangıcı oldu ve o tarihten bugüne ilişkiler düzelmedi.

Diplomasi tarihine en uzun süreli rehine krizlerinden biri olarak geçen olayda sayıları binlerle ifade edilen silahlı kişiler, 4 Kasım 1979'da ABD Büyükelçiliğini işgal etti.

Elçilikten gizlice kaçmayı başaranların ardından, kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakan işgalciler, 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tuttu.

"Casusluk yuvası" olarak ilan edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilişinin İran Devrim Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin 4 Kasım 1964'te Şah tarafından Türkiye'ye sürgüne gönderilişinin 15'inci yılına denk getirilmesi de devrim yanlıları için özel bir anlam taşıyor.