Unite Sendikası, Dünya Kupası öncesinde alınan grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanındaki 700 çalışanın, ücret anlaşmazlığı nedeniyle 18 Kasım'dan itibaren 3 gün boyunca greve gideceğini duyurdu.

Açıklamada, iş bırakma eyleminin, Heathrow Havalimanı'ndaki 2, 3 ve 4 numaralı terminallerde aksama, iptal ve gecikmelere neden olabileceği uyarısında bulunuldu ve grevin, özellikle Dünya Kupası sırasında haftada 10 uçuş daha planlayan Qatar Airways'i etkileyeceği ifade edildi.

Sendikanın iş bırakma eylemine havalimanı yer hizmetleri, hava taşımacılığı ve kargo birimlerinde görevli Dnata ve Menzies şirketlerinden 700 işçi katılacak.

"Şirketler sadece kendi ceplerini dolduruyor"

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, grev kararına ilişkin açıklamasında, Dnata ve Menzies şirketlerinde çalışan sendika üyelerinin, son derece zorlu görevler üstlendiğini ve sadece makul bir maaş artışı talebinde bulunduklarını dile getirdi.

Graham, "Her iki şirket de son derece karlı ve adil bir ücret artışı yapmayı tamamen karşılayabilir. Şirketlerin sahipleri ve yöneticileri, çalışanlarına adil ödeme yapmak yerine, sadece kendi ceplerini dolduruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 10,1'le son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları nedeniyle son haftalarda farklı sektörlerde çok sayıda işçi sendikası toplu grev kararları almıştı.

İş bırakma kararı alanlar arasında metro çalışanları, otobüs ve UBER sürücüleri, öğretmenler, liman işçileri, ceza avukatları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, havacılık ve posta servisi çalışanları yer alıyor.