Trump başkanlık uçağına ayağına yapışan tuvalet kağıdıyla bindi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Minnesota'daki mitingine giderken başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada ayakkabısına beyaz bir cismin yapıştığını gösteren görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

This video of President Trump with toilet paper on his shoe is 100% real. He was boarding Air Force One in Minneapolis earlier today. pic.twitter.com/wr0ZnXknCx — Beatrice-Elizabeth Peterson (@MissBeaE) 5 Ekim 2018

Trump, tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan kağıt parçasını fark etmeden merdivenin basamaklarını çıkarak etrafı selamladı.

Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu.

Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi uyandıran görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.

Twitter'da alay konusu oldu

​Hans Roach adlı bir Twitter kullanıcısı "O bir tuvalet kağıdı mı yoksa ABD Anayasası mı?" diye sordu.

'Philin' Myself' adlı Twitter kullancısı ise "Sanki bu başkanlık daha tuhaf olamazmış gibi… Trump bugün Air Force One'a ayağında tuvalet kağıdıyla bindi" yorumunu yaptı.

Kaynak: Sputnik