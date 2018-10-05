Rusya'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 13 ölü, 4 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tver-Rjev karayolunun 15. kilometresinde Nekrasovo köyünde minibüs ve otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA