Rusya'da minibüs ile otobüs çarpıştı: 13 ölü, 4 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tver-Rjev karayolunun 15. kilometresinde Nekrasovo köyünde minibüs ve otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Rusya Tver'de meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tver-Rjev karayolunun 15. kilometresinde Nekrasovo köyünde minibüs ve otobüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaynak: AA