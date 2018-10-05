Tokyo'da 83 yıllık tarihi balıkçı pazarı taşınıyor

Japonya Tokyo'da bulunan tarihi balık pazarı Tsukiji, bu hafta içinde şehir merkezindeki 5 milyar dolarlık yeni yerine taşınıyor.

Turistler için popüler bir cazibe merkezi olan 83 yıllık balık pazarının, harap ve sağlıksız hale geldiği gerekçesiyle taşınması isteniyor.

Yıllardır tarihi balık pazarında çalışan 45 yaşındaki Takako Arai ve yüzlerce balıkçı ise bu hafta içinde gerçekleşecek taşınmaya isteksizce hazırlanıyor.

Arai, "Paramparça hissediyorum. Burada büyüdüm ve bu yerin taşınmasıyla tarihimizin çoğunu kaybedeceğimizi hissediyorum" dedi.

Balık satıcıları, aynı zamanda yaşamlarını sürdürdükleri bu alanda kalmak istiyorlar.

Geçtiğimiz cumartesi yaklaşık 300 balık satıcısı taşınmaya karşı bir protesto düzenledi.

Balık satıcılarının yüzde 80'i taşınmaya karşı

Taşınmaya karşı bir grup tarafından yapılan anket, Tsukiji balık satıcılarının yüzde 80'inin balık pazarının taşınmasına karşı olduğunu gösterdi.

Ayrıca 56 tüccar geçtiğimiz ay, geçişi geciktirmek için son çare olarak geçici bir ihtiyati tedbir için dava açtı.

Eğer gecikme olmazsa, 11 Ekim'de yeni Toyosu pazarında iş devam edecek, ancak tüccarlar müşterilerinin onları takip etmeyeceğinden endişeli.

Ailesi 95 yıldır balık tüccarlığı yapan Arai, alıcıların kendisine yeni yerin uygunsuz olduğunu söylediğini aktardı.

Yeniden yerleştirme planı birçok kez ertelenmişti

Yeniden yerleştirme planı, 17 yıl önce tasarlandığından beri birçok kez ertelenmişti.

Balıkçılar ayrıca Toyosu'daki yeni pazar alanındaki kirlenmiş topraktan endişeli.

2016 yılında, bir zamanlar bir gaz bitkisine ev sahipliği yapan Toyosu'nun toprak ve yeraltı sularında zehirli maddeler bulunmuştu.

Kaynak: ABC News, Reuters