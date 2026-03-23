AA 23.03.2026 14:11

Trump: ABD ile İran arasında çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık

ABD Başkanı Trump, “ABD ile İran arasında son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler yaptık” dedi. Ayrıca İran alt yapısına saldırıları beş gün ertelediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında son iki gündür Orta Doğu'daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik oldukça yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

Görüşmelerin derinlemesine ve detaylı bir içerikle hafta boyunca devam edeceğini belirten Trump, bu süreçteki olumlu seyir nedeniyle askeri operasyonlara ara verildiğini duyurdu.

Başkan Trump, devam eden toplantıların başarısına bağlı kalmak kaydıyla, Savaş Bakanlığına İran'ın elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları beş gün süreyle erteleme talimatı verdiğini ifade etti.

Brent petrolün varili yüzde 9 gerileyerek 96,96 dolar oldu

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği müttefiklere emanet

Bölgedeki müttefiklerin güvenliğinin en üst düzeyde korunacağını ifade eden Trump; İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin savunmasına dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliği konusunda ise yeni bir yaklaşım mesajı veren Trump, ABD'nin bu su yolunu kullanmadığını, bu nedenle boğazın güvenliğinin burayı kullanan diğer uluslar tarafından sağlanması gerektiğini ifade etti.

İran tehdidi ortadan kaldırıldıktan sonra bu ülkelerin boğaz güvenliğini sağlamasının kolay bir askeri operasyon olacağını savunan Trump, ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde ABD'nin bu çabalara destek verebileceğini ancak buna gerek kalmamasını beklediğini sözlerine ekledi.

