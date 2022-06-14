6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınını soruşturan komitenin ABD Temsilciler Meclisi'nde halka açık olarak düzenlenen ikinci oturumunun ardından iddiaların odağındaki Donald Trump'tan yanıt geldi.

Trump, 12 sayfalık bir açıklama yayımlayarak, "6 Ocak'ın ardından geçen 17 ayda Demokratlar herhangi bir çözüm üretemedi" sözlerini kullandı.

Kongre baskınına giden süreçte Demokratların aylar öncesinden başlayan birtakım söylemlerinin etkili olduğunu belirten Trump, "Bu felaketin sorumlusu Demokratlar. Yaptıkları bu oturumlarla bir şekilde başarısız oldukları konuların üzerindeki dikkati başka yere çekmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddialarını da yineledi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan ikinci kamuya açık oturumda Donald Trump'a yakın isimler, 2020'deki başkanlık seçim gecesinde Trump'ın "seçim sonuçları çok yakın olduğu için erken zafer açıklaması yapmamak lazım" yönündeki telkinlerini göz ardı ettiğini savunmuştu.

4 kişi hayatını kaybetmişti

Washington'da 6 Ocak 2021'de toplanan ve başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia eden on binlerce Trump taraftarı, düzenlenen mitingin ardından Kongre'ye yürümüş, bu sırada polis barikatlarını aşarak Kongre binasına giren binlerce kişi binaya zarar vermiş, bazıları ise polisle çatışmıştı.

Olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralanmış, Kongre baskını ulusal muhafızların binayı temizlemesiyle son bulmuştu.

Olayların ardından halkı isyana teşvik suçlamasıyla hakkında azil istemiyle soruşturma başlatılan Trump, Senato'da 13 Şubat 2021'de yapılan oylamada yeterli oya ulaşılamadığı için suçlamalardan aklanmıştı.