Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gençlere ulaşmaya devam eden TRT, Dünya Mülteciler Günü'nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

TRT'nin tecrübeli çalışanları, Suriyeli gençlerle bir araya gelip deneyimlerini paylaştı.

TRT World'ün "World Citizen" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında verilen eğitimlere 70 genç katıldı.

Şanlıurfa'daki Harran Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli gençler, düzenlenen program sayesinde gazetecilik hakkında önemli bilgiler edindi.

Programda eğitim dışında renkli aktiviteler de vardı. Eğitim alan gençlere, programın sonunda sertifika da verilecek.

TRT, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle, temel gazetecilik eğitimlerine yurt dışında da devam edecek.

Kaynak: TRT Haber