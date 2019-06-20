Irak’ın Ninova, Salahaddin, Diyala ve Kerkük kentlerinde halk, binlerce dönüm tarım arazisinde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Ninova ve Salahaddin kentlerinde yanan tarım arazilerinden gökyüzüne kalın ve siyah bir duman yükseliyor.

Arazileri yangınlarda küle dönenlerden biri, Musul’un güneyindeki Karakaş kasabasında yaşayan çiftçi Hazem Cebbo.

DEAŞ şüpheliler arasında

2014 yılında DEAŞ saldırıları sonrası evinden ayrılmak zorunda kalan Cebbo, 2017’de örgütün yenilmesinin ardından evine dönmüş. Irak’a bu sene yağmurun fazla yağması, Cabbo’yu tarım arazileri konusunda oldukça umutlandırmış.

Ancak ortasında bulunan elektik direğinin devrilmesi sonucu tarlasında başlayan yangını, bölgenin tek itfaiye aracı da söndürmede başarısız olmuş.

Irak'ta uzun bir dönem terör saldırılarının ve istikrarsızlığın kaynağı olan terör örgütü DEAŞ, yangınların olası sorumluları arasında yer alıyor. Örgüt 2017 yılında Irak ordusu ve müttefikleri tarafından yenildikten sonra, bazı teröristler ülkenin kuzey kentleri boyunca uzanan Hamrin dağlarında yerleşmiş durumda.

Cebbo, tarım arazilerinin çoğunu yakan yangını DEAŞ'ın çıkardığı ihtimalini zayıf buluyor ve yangınların ihmaller nedeniyle çıktığını söyleyerek yetkilileri suçluyor.

Terör örgütünün geçtiğimiz haftalarda yaptığı, "Bu yaz ceplerin yanı sıra kalplerin de yanacağı sıcak bir yaz olacak" açıklaması, tarım arazilerinin yakılması olaylarında akıllara ilk olarak DEAŞ'i getirdi.

Irak Başbakanı: Yangınların yüzde 10'u sabotaj

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ise geçen hafta yaptığı açıklamada, yangınların yalnızca yüzde 10'unun sabotaj sonucu çıktığını, diğerlerine teknik hatalar, sigara izmaritleri veya hatalı tarım makinelerinin neden olduğunu belirtti.

Adil Abdülmehdi ayrıca, ülkedeki 13 milyon dönüm tarım arazisinden yalnızca 40 bin dönümünün yangınlardan etkilendiğini söyledi.

Ancak bu rakam Ninova, Diyala ve Selahaddin eyaletlerindeki yerel yetkililerin verdiğinden çok az. Yalnızca Ninova eyaletinde 18 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında 185 yangın çıktı. Bu yangınlarda, buğday ve arpa ekili 65 bin dönüm arazi alevler içerisinde kaldı.

Kaynak: Reuters