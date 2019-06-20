ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Libra’yla ilgili temmuz ayında oturum düzenleyecek. Söz konusu oturumla ilgili henüz başka detay yok.

Libra’nın tanıtımından önce ABD’de birçok yasa yapıcı, blockchain destekli para birimlerinin finansal sisteme olası etkileri ve kişisel gizliliğe yönelik riskleri hakkında endişelerini dile getirmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sosyal medya sitesi Facebook’un kripto parası Libra’nın tanıtımından önce yasa yapıcılarla görüştüğünü söylemişti.

Facebook, geçtiğimiz günlerde kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra’nın 2020’de piyasaya sürüleceğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA