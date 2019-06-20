Husilere ait El-Mesire televizyonunun sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabında paylaşılan açıklamaya göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, "Husilerin füze gücü, Suudi Arabistan'ın Cazan ilindeki elektrik santralini 'cruise' füzesiyle vurdu. Füze hedefine tam isabet etti" dedi.

Seri, "Elektrik santrali, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik işlediği saldırı suçları ve Yemen halkını kuşatmasına karşılık olarak hedef alınmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan'a yönelik daha fazla füze saldırısı düzenleme tehdidinde bulunan Seri, "Suudi Arabistan saldırılarına ve olayları tırmandırmaya devam ederse Allah'ın izniyle Suudi Arabistan rejiminin çok hassas yerlerine yönelik büyük sürprizler geliyor" diye konuştu.

Seri, hedef aldıkları elektrik santralinin, Suudi Arabistan'daki en büyük projelerden biri olduğunu, santralin inşasının 12 milyar riyale (yaklaşık 4 milyar dolar) mal olduğunu aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da ABD Başkanı Donald Trump'ın, Husilerin elektrik santraline düzenlediği saldırının ayrıntılarıyla ilgili bilgi edindiğini belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini, ortakları ve müttefikleriyle istişareye devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA