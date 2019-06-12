Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin bugün 02:21'de Uluslararası Abha Havaalanı'na bir "terör saldırısı" düzenlediğini açıkladı.

Husilerin havaalanında binlerce sivil yolcunun kullandığı geliş salonunu vurduğunu belirten Maliki, saldırıda farklı uyruklardan 26 yolcunun yaralandığını aktardı.

Husilerden "cruise füzesi ile vurduk" açıklaması

Husiler ise, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havaalanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayımlanan haberde, atılan füzenin hedefini vurduğu belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, havaalanının vurulmasına "kesin" cevap verileceğini açıkladı.

Koalisyon ayrıca, Husilerin Abha Havaalanı'nı vurmasının "İran'dan gelişmiş silahlar aldıklarını kanıtladığını" savundu.

Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyordu.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA, Reuters