ABD Temsilciler Meclisi, 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrası ABD başkanına verilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası"nı iptal kararı aldı.

Politico'nun savunma muhabiri Connor O'Brien'ın sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçi Partililerin katılmadığı oylamada, 11 Eylül 2001 yılında yaşanan terör saldırılarından sonra başkana verilen askeri güç kullanma yetkisinin kaldırılmasına karar verildi.

Meclisteki Demokrat Partili üyeler tarafından 1 trilyon dolarlık başka bir ödenek yasasına dahil edilen iptal kararı, 223 ret oyuna karşılık 226 kabulle alındı.

The Week'te yer alan haberde ise, kararın Senatodan geçmesinin zor olduğu değerlendirmesi yapıldı.

11 Eylül saldırılarından 3 hafta sonra meclis ve senatoya getirilen ve ezici bir çoğunlukla kabul edilen "2001 Askeri Güç Kullanma Yetki Yasası", ABD başkanına terör saldırılarının faillerine ve onlara koruma sağlayanlara karşı askeri güç kullanma imkanı veriyordu.

Kaynak: AA