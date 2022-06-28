Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Kazakistanlı medya çalışanlarına eğitim verdi.

Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumu çalışanlarına dijital haberler ve muhabirlik konularında tecrübeler çevrim içi olarak aktarıldı.

Muhabir Abilay Hamidulla ''Yeni medya döneminde muhabirlerin sorumluluğu daha da artıyor. Bu kapsamda verilen eğitimin çok yararlı olduğunu söyleyebilirim. Çevrim içi olsa da yeni medya ile ilgili yeni bilgiler öğrendik. Artık pratikte uygulayıp kendimizi geliştireceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimi tamamlayanlara sertifikaları Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen törenle verildi.

Büyükelçi Ufuk Ekici, iki ülke arasında kardeşlik ve stratejik bağların güçlenmesi ve insani bağların daha da pekişmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirtti.

“TRT’deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var”

Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay eğitime ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''Kurumumuz Kazakistan'ın en büyük medya kurumu. TRT'de Türkiye'deki en büyük ortağımız. İki kurum arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalar var. Bugünkü eğitimde bu işbirliğinin bir delili oldu. İzleyicilerimiz tarafından TRT dizilerine ilgi yoğun. Bu alanda TRT'deki kardeşlerimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Yeni işbirliklerine her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.''

Kazak medya mensupları sertifikalarını Türkiye Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazakistan Televizyon ve Radyo Kurumu Genel Müdürü Lyazzat Tanısbay ve TRT Kazakistan Temsilcisi Mehmed Zahid Çalışkan'ın elinden aldı.