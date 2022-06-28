İngiltere Başbakan Johnson, Ukraynalı bilim insanlarına yönelik bir daveti Rusya'daki bilim insanlarına da iletti.

Pazartesi günü Almanya’nın Bavyera eyaletindeki G7 zirvesinde konuşan Johnson, ‘Putin'in şiddetine dehşet içinde bakan ve artık Rusya'da güvende hissetmeyen Rus bilim insanlarına ve araştırmacılara’ seslendi. Johnson, onları İngiltere'ye gelmeye ve açıklık, özgürlük ve bilgi arayışına değer veren bir ülkede çalışmaya davet etti.

İngiltere ‘risk altındaki araştırmacılar planı’ bütçesini genişletti

İngiltere, şu anda yaklaşık 13 milyon sterlin (15.9 milyon dolar) olan ‘risk altındaki araştırmacılar planı’ olarak adlandırılan bütçeyi de genişlettiğini belirtti. Bu yılın Mart ayında başlatılan program, Ukraynalı bilim insanlarının İngiltere'ye taşınmasına ve finansal olarak desteklenmesine yardımcı olmak için tasarlandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 130'dan fazla akademisyen teklif aldı.

Johnson, İngiltere'nin dünyanın önde gelen üniversitelerinin, araştırma kurumlarının ve teknoloji işletmelerinin, çatışmanın başlangıcından bu yana Ukraynalı mültecilere kapılarını açan sıradan İngilizlerden farklı olmadığını söyledi.

Bunun üzerine İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı, Ukraynalı bilim ve teknoloji iş liderlerine geçici yer değiştirme ve mentorluk hizmeti sunacak.

İngiltere başbakanı, planın genişlemesinin gelecekte hem Ukrayna hem de İngiltere'nin gelişmesine yardımcı olacağına olan güvenini dile getirdi.

Johnson, Putin'in Ukrayna'da başarısız olmasını sağlamada bilim ve teknolojinin belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.