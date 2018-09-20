TRT World dijital platform SKY Italia'da

TRT World, son yayın anlaşmasıyla, 2004'te kurulan ve İtalya'da 4,8 milyon haneye ulaşan dijital platform SKY Italia'ya katıldı. TRT World, İngiltere, İrlanda, Almanya, Avusturya, İspanya, İsviçre ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın 7 ülkesinde 23 milyon haneye ulaşan, önde gelen dijital TV platformu SKY İtalya'da da yer alacak.

'TRT World dünyanın her yerinden izlenebilecek'

SKY İtalya izleyicileri, TRT World'ün doğru haberin doğru kaynaktan aktarımını sağlayan ve insanı merkeze alan haberlerine, ödüllü belgesellerine, kültür-sanat ve iş dünyası programlarına ücretsiz ulaşabilecek.

Türkiye'nin İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu olarak 2015'te kurulan TRT World, yayın ağını genişleterek dünyanın tüm kıtalarında 190 ülkede 1,5 milyar izleyiciye ulaşıyor ve genişleyen küresel izleyici kitlesiyle uluslararası haber yayıncılığına yeni bir bakış açısı getirmeye devam ediyor.

TRT World Global Dağıtım Direktörü Furkan Han, izleyicileri için yüksek kalitede içeriğe erişim imkanını artıran Sky ile stratejik bir anlaşma imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Han, "TRT World, yaptığı her bir yeni anlaşma sayesinde, objektif bakış açısıyla yorumladığı global gelişmeleri daha fazla izleyiciye ulaştırıyor. Dünyada yaşanan gelişmeleri ihtiyaç duyulan alternatif bir habercilik anlayışı ile sunuyoruz. TRT World'ün erişim alanını yeni anlaşmalarla genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA