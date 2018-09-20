BM'den İdlib'e 21 tırlık insani yardım

Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki 420 ton yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 21 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler'in yardımlarını taşıyan 21 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki 420 ton yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA