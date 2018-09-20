İsrail, düşürülen Rus uçağı için Moskova'ya rapor sunacak

Rus uçağının Suriye’de düşürülmesinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetle, Rus uçağının düşürülmesiyle ilgili ellerindeki bilgileri Rusya ile paylaşmak için Moskova’ya gitti.

Rapor sunulacak

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus yetkililere konunun tüm yönlerini içeren bir durum raporu sunulacağı belirtildi. Raporda, İsrail jetlerinin bölgedeki görevinden önce elde edilen bilgiler ve İsrail ordusunun bulguları da yer alacak.

Ne olmuştu?

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, "Suriye’de Rus uçağının düşürülmesi trajik olayların bir zinciri gibi görünüyor" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber