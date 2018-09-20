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Japonya Başbakanı Abe yeniden partisinin başkanlığına seçildi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, yeniden Liberal Demokratik Parti (LDP) başkanlığına seçildi.

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Japonya Başbakanı Abe yeniden partisinin başkanlığına seçildi

Kyodo ajansının haberine göre, parti başkanlığı için yapılan seçimde Abe, 807 oyun yüzde 70'ini alarak rakibi Şigeru Işiba'yı geride bıraktı. Abe, 553 oy aldı.

Abe, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Şimdi anayasa değişikliğini ele almanın zamanı. Mücadele şimdi başlıyor. Gelin yeni bir Japonya için hep birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

Japonya'da 2012'den beri LDP'nin liderliğini yürüten ve başbakanlık koltuğunda oturan 63 yaşındaki Abe, Eylül 2021'e kadar başbakanlık koltuğunda kaldığı takdirde en uzun süre Başbakan olan Taro Katsura'nın 2 bin 886 gününü geride bırakacak. 

Kaynak: AA

Etiketler: seçim, Japonya, Abe
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