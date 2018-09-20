Macron ve Ruhani'den New York'ta nükleer kriz görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılacak Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Hasan Ruhani ile ayrı ayrı görüşecek.

Görüşmelerin merkezinde, İran nükleer anlaşmasını kurtarma planları olacak.

İran, Avrupa'yı uyarmıştı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmedeki eksiklikleri durumunda, Tahran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) üzerinde farklı adımlar atabileceğini söylemişti.

Zarif, KOEP, ABD'nin uygulamaları ve Avrupa’nın eksiklikleri sonucu tehdit altına girerse, uranyum zenginleştirme düzeyinin artırılmasının İran’ın seçeneklerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

Nükleer anlaşma ve Trump'ın çekilme kararı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ile Almanya arasında Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) adı verilen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçen Mayıs ayında, ülkesinin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıklamıştı.

Nükleer anlaşmanın diğer tarafları ve İran, anlaşmanın devam etmesi yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: AFP