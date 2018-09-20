Havada panik: Yolcuların burun ve kulaklarından kan geldi

Hindistan'da 166 yolcu taşıyan Boeing 737 tipi uçakta pilotların kabin basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unutması sonucu, yolcular kabus gibi anlar yaşadı. Basınç sebebiyle yolcuların burunlarından ve kulaklarından kan geldi.

Hindistan Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü Lalit Gupta, Hindustan Times gazetesine uçuş ekibinin kabin basıncını ayarlama düğmesine basmayı unuttuğunu söyledi.

Kalkışından kısa bir süre sonra geri dönen Jet Airways uçağının kokpit personeli açığa alındı.

Jet Airways özür diledi

Jet Airways'den yapılan açıklamada, uçağın kabin basıncının düşmesinden dolayı geri dönmek zorunda kaldığı belirtilerek "verilen rahatsızlık için" yolculardan özür dilendi.

Açıklamada, "166 yolcusu ve beş kişilik mürettebatı olan B737 uçağı, Mumbai'ye normal olarak indi. Tüm yolcular, uçaktan güvenli bir şekilde indirildi. Kulak ağrısı ve burun kanaması şikayeti olan yolculara terminalde ilk yardım hizmeti verildi" denildi.

Ocak ayında da uçak havadayken kavga eden iki Jet Airways pilotu görevden alınmıştı. 324 yolcu taşıyan uçak güvenli bir şekilde inmişti.

Kaynak: BBC