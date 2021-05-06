Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 12:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Türk Emniyet Müdürü ile New York semalarında
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TRT Haber New York Muhabiri Ali Artmaz, kentin Özel Hareket Birimi'nde görev yapan Emniyet Müdürü İdris Güven ve ekibiyle Manhattan semalarında denetimi görüntüledi.
Dünyanın en büyük metropollerinden New York’un güvenliğini sağlamak için binlerce polis görev yapıyor. New York Polis Teşkilatında görevli Emniyet Müdürü İdris Güven de 1600 personeliyle bu teşkilatın önemli bir parçası.
TRT Haber ekibi New York semalarında Türk Emniyet Müdürü İdris Güven ile havadan denetime katıldı. pic.twitter.com/K6w1KP3SPt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2021
TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz, kentin Özel Hareket Birimi'nde görev yapan Güven ve ekibiyle Manhattan semalarındaydı, helikopterli denetime katıldı.
Etiketler: ABD
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