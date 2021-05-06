Dünyanın en büyük metropollerinden New York’un güvenliğini sağlamak için binlerce polis görev yapıyor. New York Polis Teşkilatında görevli Emniyet Müdürü İdris Güven de 1600 personeliyle bu teşkilatın önemli bir parçası.

TRT Haber ekibi New York semalarında Türk Emniyet Müdürü İdris Güven ile havadan denetime katıldı. pic.twitter.com/K6w1KP3SPt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 6, 2021

TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz, kentin Özel Hareket Birimi'nde görev yapan Güven ve ekibiyle Manhattan semalarındaydı, helikopterli denetime katıldı.