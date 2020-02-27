İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

"Oldukça sert ve yoğun çatışmalar yaşanıyor"

TRT Haber ekibi, bölgedeki son durumu görüntüledi. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk, şunları söyledi:

"Şu anda çatışmaların odak noktasındayız. An itibarıyla garaj gibi bir yere saklandık. Buradan dışarıya çıkamıyoruz. Şu anda üzerimizde dronelar uçuyor ve ne görürlerse koordinatlarını savaş uçaklarına gönderiyor. Savaç uçakları olay yerini bombalıyor.

Oldukça riskli bir bölgedeyiz. Çatışmaların odak noktasındayız. Çatışan muhalifleri bile sokakta görebilmek mümkün değil. Oldukça sert ve yoğun çatışmalar yaşanıyor burada."

"Az önce aracımızla ilerlerken bize de 3-4 kez havan mermisi atmaya çalıştılar"

Öztürk, kendilerine de havan mermisi atıldığını belirterek bölgedeki durumu şu sözlerle anlattı:

"Az önce aracımızla ilerlerken bize de 3-4 kez havan mermisi atmaya çalıştılar. Oldukça yakınımıza geldiğini hissettik, sesler duyduk. Zaman zaman bu bombardıman sesini duymak mümkün oluyor. Burası hayalet kente dönüşmüş durumda, hiç kimse yok. Her yerde o bombardımanın izini görebilmek mümkün.

Serakib neden önemli? M4 ile M5'in kesiştiği nokta. Yaklaşık 2 saattir bu şekilde bombardımana tutuyorlar burayı. Oldukça sıkıntılı bir bölge.

Kontrol altına almakla iş bitmiyor. Burada muhaliflere yönelik saldırılar, bombardımanlar başlıyor. En tehlikeli anlarına şahitlik ediyoruz."