Uzun ve yorucu yolculuğu tamamlayanlar, bombalardan kaçarken sevdiklerinden ayrılıp yeniden buluşanlar, tüm bu olanlardan habersiz, yerinden edilmiş masum çocuklar...

Rusya'nın Ukrayna’daki saldırganlığı nedeni ile 700 binden fazla Ukraynalı komşu ülkelere göç etti. Onların 400 bini ise şuan da bulunduğumuz Polonya-Ukrayna sınırından Polonya’ya giriş yaptı.

Göçmenler için toplanma merkezi

Polonya'ya girenler ise o zorlu yolculuğun ardından ilk olarak dinlenmeleri için toplanma merkezlerine getiriliyor.

Toplanma merkezlerinin içinde göçmenlere seyyar yataklar veriliyor. Sıcak yemek servisi, telefon hattı ve temel yaşam malzemeleri ücretsiz sunuluyor.

Toplanma noktaları spor salonları okullar veya süpermarket depoları gibi yerlerde kurulmuş durumda.

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, en kısa sürede evlerine geri dönmek istiyor.

Kamera: Volkan Makar



