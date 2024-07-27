TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu

79 yaşındaki Filistinli Hüsniye Guzlan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Şatilla Mülteci Kampı’nda yaşıyor. Siyonist çetelerin saldırıları ve vatanını işgali sonucu 1948 yaşında, 3 yaşındayken evinden ailesiyle sürgün edildi.

Guzlan, köylerine düzenlenen saldırı sonrası, başka bir köyde bulunan teyzesinin yanına gittiklerini söylüyor. Canlarını kurtarmak için oradan da çıkmak zorunda kalarak Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne gitmişler.

Guzlan, Hayfa’daki evlerini unutmuyor.

Evinden kendisine kalan tek şey olan fotoğrafı mülteci kampındaki tek göz odasının başköşesinde tutuyor. Filistin’deki evlerinin nar ve zeytin ağaçları içinde olduğunu belirterek o günlerden özlemle bahsediyor.

"Dünyada tek bir Filistinli bile kalsa o Mescid-i Aksa'yı kurtaracaktır"

80 yaşındaki Amine Nassara da Şatilla Mülteci Kampı’nda yaşıyor:

"Bizim memleketimiz ne Lübnan, ne Suriye ne ABD ne de İsrail. Bizim memleketimiz Filistin ve biz Filistinliyiz." diyor. 4 yaşındayken ailesi ile birlikte Nehariye şehrinden Siyonist çetelerin saldırıları sonucu çıkmak zorunda kalmışlar. TRT Haber’e konuşan Nassara, “Şükürler olsun ki vatanımızı savunmak için mücadele ettik. Abim ve babam savaştı ancak onların uçakları vardı, çıkmak zorunda kaldık.”

Nassara, "Ben yaşlı bir kadınım. şimdi silah verin bana, Filistin'e gider ve orada şehit olurum. Onlardan korkmuyorum. Ne uçaklarından ne tanklarından, ne de ordularından korkuyorum. Allah sizinle ise korkmazsınız." diyor.

İsrail zulmü, 80 yaşındaki Nekbe sürgününün, Lübnan’da da peşini bırakmamış

Beyrut’taki Filistin mülteci kampında kalan 80 yaşındaki Zekiye Derviş Licişşi bir başka Nekbe tanığı. Licişşi, İsrail’in Lübnan’a saldırılarında biri 15 yaşında, 2 çocuğunu kaybetmiş.

Licişşi, TRT Haber muhabiri Enes Boyraz’ın, İsrail’in Lübnan’a saldırmasından korkup korkmadığını kendisine sorduğunda, “Buyursunlar. Yatakta zelil bir şekilde ölmektense şehit olurum daha iyi.” şeklinde yanıt verdi.

Zekiye Derviş Licişşi’nin hayali hiç İsrail işgali nedeniyle görmediği Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da namaz kılmak ve orada şehit olmak. Licişşi, Filistin’e dönme umudu ile ilgili, “Eğer filistin’e gitmemiz mümkün olursa ölülerimiz bile Filistin’e dönecektir.” yorumunda bulunuyor.