Çok Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 27.07.2024 16:54

TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu

1948 yılında çocukken Filistin'den, vatanlarından koparıldılar. Onlar, Lübnan'daki mülteci kamplarında yaşayan Nekbe, 'Büyük Felaket' tanıkları... Bir gün evlerine dönme umudu ile yaşıyorlar. 79 yaşındaki Hüsniye Guzlan, Hayfa'daki nar ve zeytin bahçelerinin içindeki evlerini unutamıyor.

Enes Boyraz
Enes Boyraz
okuma süresi
Okuma süresi

79 yaşındaki Filistinli Hüsniye Guzlan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Şatilla Mülteci Kampı’nda yaşıyor. Siyonist çetelerin saldırıları ve vatanını işgali sonucu 1948 yaşında, 3 yaşındayken evinden ailesiyle sürgün edildi.

Guzlan, köylerine düzenlenen saldırı sonrası, başka bir köyde bulunan teyzesinin yanına gittiklerini söylüyor. Canlarını kurtarmak için oradan da çıkmak zorunda kalarak Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne gitmişler.

Guzlan, Hayfa’daki evlerini unutmuyor.

TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu

Evinden kendisine kalan tek şey olan fotoğrafı mülteci kampındaki tek göz odasının başköşesinde tutuyor. Filistin’deki evlerinin nar ve zeytin ağaçları içinde olduğunu belirterek o günlerden özlemle bahsediyor.

"Dünyada tek bir Filistinli bile kalsa o Mescid-i Aksa'yı kurtaracaktır"

80 yaşındaki Amine Nassara da Şatilla Mülteci Kampı’nda yaşıyor:

"Bizim memleketimiz ne Lübnan, ne Suriye ne ABD ne de İsrail. Bizim memleketimiz Filistin ve biz Filistinliyiz." diyor. 4 yaşındayken ailesi ile birlikte Nehariye şehrinden Siyonist çetelerin saldırıları sonucu çıkmak zorunda kalmışlar. TRT Haber’e konuşan Nassara, “Şükürler olsun ki vatanımızı savunmak için mücadele ettik. Abim ve babam savaştı ancak onların uçakları vardı, çıkmak zorunda kaldık.”

TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu

Nassara, "Ben yaşlı bir kadınım. şimdi silah verin bana, Filistin'e gider ve orada şehit olurum. Onlardan korkmuyorum. Ne uçaklarından ne tanklarından, ne de ordularından korkuyorum. Allah sizinle ise korkmazsınız." diyor.

İsrail zulmü, 80 yaşındaki Nekbe sürgününün, Lübnan’da da peşini bırakmamış

Beyrut’taki Filistin mülteci kampında kalan 80 yaşındaki Zekiye Derviş Licişşi bir başka Nekbe tanığı. Licişşi, İsrail’in Lübnan’a saldırılarında biri 15 yaşında, 2 çocuğunu kaybetmiş.

Licişşi, TRT Haber muhabiri Enes Boyraz’ın, İsrail’in Lübnan’a saldırmasından korkup korkmadığını kendisine sorduğunda, “Buyursunlar. Yatakta zelil bir şekilde ölmektense şehit olurum daha iyi.” şeklinde yanıt verdi.

TRT Haber Nekbe tanıklarıyla konuştu

Zekiye Derviş Licişşi’nin hayali hiç İsrail işgali nedeniyle görmediği Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da namaz kılmak ve orada şehit olmak. Licişşi, Filistin’e dönme umudu ile ilgili, “Eğer filistin’e gitmemiz mümkün olursa ölülerimiz bile Filistin’e dönecektir.” yorumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Lübnan Mescid-i Aksa
Sıradaki Haber
Donald Trump Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan"dan Rize Valiliği'ne ziyaret
16:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
16:31
Ali Yerlikaya: Hedefimiz krizleri değil, afet risklerini yönetmektir
16:25
Bakan Kurum: Yerel seçimlerden sonra sözünden dönenleri çok iyi tanıyoruz
16:25
Donald Trump Kamala Harris'i 2 puan geride bıraktı
16:18
Yeni büyükelçilere görevleri tebliğ edildi
"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı
"Turistik Diyarbakır Ekspresi"nin seferlerinin başlaması kentin turizmine ivme kazandırdı
FOTO FOKUS
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
İETT otobüsü 3 araca çarptı: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ