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Dünya
AA 27.07.2024 14:02

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle yarın ülke genelinde tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararı alındı.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları yarın da tatil edildi.

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi.

Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankalar yarın kapalı olacak.

Tahran'da sıcaklık 41 dereceye ulaştı

Ülke genelindeki sıcaklar nedeniyle bugün kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan sonra tatil edilmişti.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 41 dereceye ulaştı.

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini duyurmuştu.

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

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