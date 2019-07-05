Savaştan kaçan binlerce sivilin sığındığı İdlib, Esed rejimi saldırılarının odağında. Yerleşim yerlerinin bombardımana tutulduğu, hastane, okul ve camilerin vurulduğu İdlib’in güneyinde sivillerin sığınacağı hiçbir yer kalmadı.

TRT Haber ekibi, İdlib’in güneyinde harabeye dönen ilçelerin ardından şehir merkezine girdi. Şehir merkezinde her şeye rağmen hayat sürüyor.

Soçi Mutabakatının ardından saldırıya uğramayan tek nokta İdlib şehir merkezinin nüfusu şu anda 2 milyona dayandı. Çok fazla göç alan bölgede işsizlikten dolayı yaşam bir hayli zor.

Savaş ve pahalılık yaşamı güçleştiriyor

Evini, işini bırakıp gelen siviller yeniden hayat kurmaya çalışıyor. Kalabalık şehirde caddeler hareketli, saldırılar nedeniyle hasar gören ve yıkılan binalar onarılıyor ancak kentte üretim yok. Savaş ve pahalılık yaşamı güçleştirirken insanlar her an bir saldırı olacak korkusuyla yaşıyor.

Rejimin saldırıları altında yaşamını sürdürmeye çalışanlar ise İdlib’den başka gelecekleri yer olmadığını, iş olmadığını ve çalışamadıklarını söylüyor.

Rejimin güneydeki semtleri saldırısı nedeniyle siviller şehir merkezinde sıkışıp kaldı.

Saldırılar ise en çok çocukların hayatını etkiliyor. İdlib'de yaşayanların tek isteği var. Bir an önce saldırıların durması ve bölgeye huzurun hakim olması.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin