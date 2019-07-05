İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in ülkenin köklü eğitim kurumlarından King’s College'i ziyareti öncesi, çok sayıda öğrencinin giriş kartı geçici olarak iptal edildi.

Okula girişleri engellenen öğrencilerin tamamına yakını Müslümandı. Herhangi bir suç kayıtları da yoktu.

Kartları iptal edilen öğrencilerin çoğunluğunun, okulun Filistin topluluğuna üye öğrencilerden olduğu ortaya çıktı.

13 öğrenci okula giremediği için sınavı kaçırdı.

Okul yönetimi ise Twitter hesabından konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, güvenlik gerekçesiyle bazı binalara erişimin kısıtlandığını söyledi.

Özür ise aylar sonra geldi.

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan olayın ardından üniversite akademisyenlerinden Profesör Evelyn Welch, olay hakkında hazırlanan raporu "okumaktan rahatsız" olduğunu ve yönetimin "yürekten özür dilediğini" söyledi.

Kaynak: BBC