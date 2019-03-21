İngiltere'nin başkenti Londra'nın önde gelen üniversitelerinden biri skandal bir olaya imza attı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçtiğimiz salı günü King’s College Üniversitesini ziyaret etti.

Ancak bu ziyaret esnasında bazı öğrenciler büyük bir ayrımcılığa mağruz kaldı.

Çoğunluğu Filistin Topluluğuna üye olan Müslüman öğrenciler, güvenlik tehdidi oluşturabilecekleri nedeniyle kampüse alınmadı.

Öğrenciler okula girerken, kartlarının çalışmadığını farkettiler. Üstelik bazıları sınavları olmasına rağmen kampüse alınmadı.

Kartı iptal edilen o öğrenciler arasında Türk öğrenci Sena Baran da bulunuyor.

O gün neler yaşadığını TRT World Muhabiri Nisa Yıldırım'a anlatan Sena, "Sabah okula gittim. Kartımın çalışmadığını görünce çok şaşırdım. Beminle birlikte 10 kadar kişinin daha kartının iptal edildiğini öğrendim. Bundan birkaç hafta önce buna benzer bir olay yaşadık okulda. Okulumuza gelen İsrailli bir konuşmacının paneline, biletlerimiz olmasına rağmen Müslüman isimlerimizden dolayı alınmadık." dedi.

Okul yönetimi ise Twitter hesabından konuyla ilgili kısa bir açıklama yaparak, güvenlik gerekçesiyle bazı binalara erişimin kısıtlandığını söyledi.

Açıklamayı tatmin edici bulmayan öğrenciler, olayı protesto etti.

Kaynak: TRT World / Nisa Yıldırım